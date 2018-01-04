Вашингтон и Сеул договорились максимально давить на КНДР - Белый дом

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Главы США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились продолжать максимальное давление на КНДР, чтобы избежать прошлых ошибок, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Два лидера согласились продолжать кампанию максимального давления на Северную Корею и не повторять ошибок прошлого", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-службы Белого дома.

Лидеры двух стран обсудили "последние развития на Корейском полуострове" и предстоящую зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопкуядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.