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    Вашингтон и Сеул договорились максимально давить на КНДР - Белый дом

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    Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин согласились продолжать кампанию максимального давления на Северную Корею и не повторять ошибок прошлого.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Главы США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились продолжать максимальное давление на КНДР, чтобы избежать прошлых ошибок, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

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    "Два лидера согласились продолжать кампанию максимального давления на Северную Корею и не повторять ошибок прошлого", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-службы Белого дома.

    Лидеры двух стран обсудили "последние развития на Корейском полуострове" и предстоящую зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

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    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопкуядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и гораздо мощнее".

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание. 

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