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    Через "несколько месяцев" КНДР будет угрожать городам США - глава ЦРУ

    (обновлено: )15910
    Помпео опроверг утверждения о том, что недооценка ядерных возможностей КНДР стала провалом американской разведки: "Я был одним из тех, кто прямо говорил о просчетах разведки, когда мы что-то упускали. Но это не тот случай".
    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Через "несколько месяцев" КНДР сможет угрожать ядерным оружием основной территории США, считает директор ЦРУ Майк Помпео.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    В ходе выступления на телеканале CBS, Помпео напомнили, что в октябре он говорил о том, что КНДР через несколько месяцев сможет угрожать США.

    "Все остается по-прежнему. Да (несколько месяцев – ред.) Не могу сказать более определенно", — заявил Помпео.

    При этом он опроверг утверждения о том, что недооценка ядерных возможностей КНДР стала провалом американской разведки. Ранее об этом написала газета New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности. "Я был одним из тех, кто прямо говорил о просчетах разведки, когда мы что-то упускали. Но это не тот случай", — сказал директор.

    Напротив, добавил он, за последние месяцы разведка США стала лучше представлять, что делает лидер КНДР Ким Чен Ын и его окружение.

    "У нас есть очень хорошая оценка их военных возможностей и того, насколько готовы эти огромные силы", — отметил Помпео, напомнив, что помимо ядерного оружия КНДР располагает значительными обычными вооружениями.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

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