Через "несколько месяцев" КНДР будет угрожать городам США - глава ЦРУ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Через "несколько месяцев" КНДР сможет угрожать ядерным оружием основной территории США, считает директор ЦРУ Майк Помпео.

В ходе выступления на телеканале CBS, Помпео напомнили, что в октябре он говорил о том, что КНДР через несколько месяцев сможет угрожать США.

"Все остается по-прежнему. Да (несколько месяцев – ред.) Не могу сказать более определенно", — заявил Помпео.

При этом он опроверг утверждения о том, что недооценка ядерных возможностей КНДР стала провалом американской разведки. Ранее об этом написала газета New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности. "Я был одним из тех, кто прямо говорил о просчетах разведки, когда мы что-то упускали. Но это не тот случай", — сказал директор.

Напротив, добавил он, за последние месяцы разведка США стала лучше представлять, что делает лидер КНДР Ким Чен Ын и его окружение.

"У нас есть очень хорошая оценка их военных возможностей и того, насколько готовы эти огромные силы", — отметил Помпео, напомнив, что помимо ядерного оружия КНДР располагает значительными обычными вооружениями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.