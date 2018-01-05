наверх
05.01.201809:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Вызов принят. КНДР приняла предложение Южной Кореи о переговорах

    (обновлено: )113
    Как сообщается, основными вопросами на повестке станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм. Стороны договорились обсудить проблемы на рабочем уровне посредством обмена документами.
    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

    По данным ведомства, Пхеньян принял предложение Сеула провести переговоры в следующий вторник.

    "Стороны договорились обсудить проблемы на рабочем уровне посредством обмена документами", — приводит агентство слова представителя министерства.

    Он также добавил, что основными вопросами на повестке станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм.

    Читайте также: Основные прогнозы и тенденции развития мира в 2018 году

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Главная елка Одессы
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает