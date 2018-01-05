Вызов принят. КНДР приняла предложение Южной Кореи о переговорах

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

По данным ведомства, Пхеньян принял предложение Сеула провести переговоры в следующий вторник.

"Стороны договорились обсудить проблемы на рабочем уровне посредством обмена документами", — приводит агентство слова представителя министерства.

Он также добавил, что основными вопросами на повестке станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм.

Читайте также: Основные прогнозы и тенденции развития мира в 2018 году

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране.