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    Вашингтон и Сеул отказались от военных учений во время Олимпиады

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    Военные учения не должны проводиться во время Олимпиады в Пхёнчхане - такой договоренности достигли главы Южной Кореи и США. Беседа лидеров длилась 30 минут.
    Американские военные участвуют в учениях вооруженных сил США и Южной Кореи
    Associated Press Ahn Young-joon

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Главы Южной Кореи и США пришли к соглашению не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает агентство Ренхап.

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    "Военные учения не должны проводиться во время Олимпиады в Пхёнчхане", — цитирует агентство слова президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

    По данным агентства, в ходе беседы, которая длилась 30 минут, стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию проблемы вокруг КНДР. Подробности беседы лидеров двух стран пока не сообщаются.

    Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе с 9 по 25 февраля. Пхёнчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР. Спортивные чиновники ряда стран говорили об обеспокоенности относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР.

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