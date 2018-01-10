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    Трамп сообщил, кто возглавит американскую делегацию на Олимпиаде-2018

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что в южнокорейский город Пхенчхан отправляется вице-президент Майк Пенс, который возглавит американскую делегацию.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американскую делегацию на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане возглавит вице-президент Майк Пенс, сообщает агентство Рёнхап.

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    По данным агентства, Трамп проинформировал об этом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора. Глава Белого дома приветствовал начало переговоров между Пхеньяном и Сеулом об участии северокорейских спортсменов в Играх.

    Как сообщает агентство, Трамп в ходе беседы отметил, что диалог между Южной Кореей и КНДР может положить начало для переговоров между США и Северной Кореей. Кроме того, Трамп попросил Мун Чжэ Ина дать понять лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что "не будет никаких военных действий, пока продолжается диалог между Южной Кореей и КНДР".

    Ранее в СМИ сообщалось, что Международный олимпийский комитет принял решение продлить срок регистрации на Олимпиаду-2018 для спортсменов из Северной Кореи. Путевку на Олимпиаду завоевала северокорейская спортивная пара фигуристов, еще несколько спортсменов могут отобраться на Игры.

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