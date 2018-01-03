Украина купила права на телетрансляцию двух Олимпиад

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Медиакомпания Discovery Communications и ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключили соглашение о трансляции зимней Олимпиады-2018 и летней Олимпиады-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление вещателя.

Ранее НОТУ сообщила, что не сможет показать выступления украинской сборной во время этих олимпиад из-за отсутствия соответствующего финансирования. По данным телекомпании, общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих игр составляет 3 миллиона долларов, из которых 600 тысяч долларов необходимо было заплатить уже до конца 2017 года. В начале декабря правительство Украины решило направить остаток средств, которые выделялись на проведение в Евровидения-2017, на обеспечение трансляции зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии Национальной общественной телекомпанией Украины.

"ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключила сублицензионный договор с покупки прав на трансляцию в Украине Зимних Олимпийских игр-2018 и Летних Олимпийских игр-2020 с ведущей глобальной медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport", — говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит общественному вещателю показывать трансляции Олимпиады почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРШИЙ.

Телеканал покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований в различных видах спорта, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов.

"Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной", — говорится в сообщении.