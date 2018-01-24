Олимпиада-2018. Чего ждать от Украины, и ждать ли?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник, 23 января, украинскую олимпийскую сборную с помпой проводили в южнокорейский Пхенчхан, в котором с 9 по 25 февраля пройдут Зимние Олимпийские Игры-2018. Но, по большому счету, ожидать от нашей команды какого-то прорыва на предстоящих соревнованиях было бы верхом наивности. Зимние виды спорта и раньше не были коньком Украины, а при нынешнем плачевном состоянии дел в государстве и подавно.

Деньги на ветер?

О чем говорить, если сам министр спорта Игорь Жданов не стесняется признавать — даже одна медаль любого достоинства будет для Украины феноменальным достижением.

"Я думаю, что у нас есть серьезные надежды и мы будем болеть за наших биатлонисток. Возможно, мы возьмем какие-то медали, например, еще во фристайле. Но хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", — заявил Жданов накануне отъезда украинских спортсменов.

Прекрасно понимая, что шансы на успех практически нулевые, спортивные чиновники не поскупились на достаточно солидные премиальные. Обещать ведь — не мешки ворочать, поэтому гипотететический обладатель «золота» Зимней Олимпиады получит — 125 тысяч долларов, "серебра" — 80 тысяч, "бронзы"

Цифры — более чем "актуальны", особенно учитывая, что за всю историю выступления на Зимних Олимпийских Играх Украина всего лишь четыре раза брала медали. Так, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году сборная Украины завоевала "золото" (женская сборная, биатлон, эстафета — Ред.) и "бронзу" (Вита Семеренко, биатлон, спринт 7,5 км — Ред.). В Турине в 2006 году было две "бронзы" (Лилия Ефремова, биатлон, спринт 7,5 км; Елена Грушина и Руслан Гончаров, фигурное катание — Ред.). При этом, Олимпиады в 2002 и 2010 годах завершились для украинцев вообще без медалей.

Тем не менее, как полагают спортивные аналитики из компании Gracenote, Игорь Жданов и компания этой зимой могут расстаться с неосторожно заявленной крупной суммой. Исследователи, которые делают прогнозы на основании выступлений спортсменов в последние годы, "вангуют" Украине одну бронзовую медаль в женской эстафете в биатлоне.

Биатлон — ждем медалей

И действительно — именно в этом виде спорта украинская сборная может преподнести своим болельщикам приятный сюрприз.

Здесь у нас 11 лицензий, 5 у мужчин и 6 у женщин, так что медаль любого достоинства можно ожидать в абсолютно любой гонке. Украинские биатлонистки были успешны в женской эстафете на последней Олимпиаде в Сочи, а учитывая, что в этот раз олимпийская четверка соберется в полном составе, триумф не видится чем-то фантастическим.

Тем не менее, участие украинок в четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который состоялся в начале января в немецком Оберхове не может не настораживать. О чем говорить, если ни одна из украинский спортсменок не попала в топ-20. Лучшей среди наших стала Вита Семеренко, которая заняла 22-е место.

Однозначно поборется за медали Олимпиады мужская эстафета — в минувшем сезоне она лишь пару раз останавливалась в шаге от триумфа. Высоких результатов можно ожидать и от индивидуальных гонок — как мужских, так и женских.

Фигуристы и фристайл — есть надежда

Известны все обладатели лицензий и в фигурном катании. В этом виде спорта Украина будет представлена в одиночном мужском и женском катании. Увидим наших фигуристов и во время выступления танцевальных пар. Хотя, ждать тут триумфальных результатов вряд ли стоит. Для Александры Назаровой и Максима Никитина, которые на недавнем чемпионате мира были 15-ми, попадание в десятку уже будет успехом.

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Что до одиночного катания, то как хороший результат можно расценивать попадание в топ-24

Похожая ситуация и в лыжной акробатике, где из десяти комплектов медалей мы претендуем только на участие. Хотя, рассчитывать на пропустившего весь прошлый сезон из-за травмы триумфатора Кубка мира-2016 Александр Абраменко, вряд ли стоит. У женщин за выход в финал наверняка поборются Анастасия Новосад и Ольга Полюк.