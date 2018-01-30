Украина на Олимпиаде-2018

Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне.

Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу.

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Ранее сообщалось, что Участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран. США отправят на Олимпиаду-2018 года самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран — 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет заявка Канада, которую на Играх представят 226 спортсменов.

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