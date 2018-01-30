наверх
30.01.201811:17
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Украина на Олимпиаде-2018

    (обновлено: )274
    В южнокорейском Пхенчане с 9 по 28 февраля пройдут XXIII Олимпийские игры. Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление в Пхенчане.
    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина

    Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне.

    Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу.

    Читайте также: Пхенчхан-2018. Олег Верняев: Олимпиада реально меняет жизнь

    Ранее сообщалось, что Участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран. США отправят на Олимпиаду-2018 года самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран — 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет заявка Канада, которую на Играх представят 226 спортсменов.

    Читайте также: Олимпиада-2018. Чего ждать от Украины, и ждать ли?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Вашингтон. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Место перестрелки на улице Жилянской в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Представительство МВФ в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ