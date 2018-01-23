ТОП тем Украины: жуткая история известной биатлонистки, бунт перевозчиков

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Днепре обсуждают грядущий запрет на торговлю сельским молоком, в Мариуполе – необычные имена новорожденных детей, во Львове – бунт перевозчиков против пенсионеров, в Полтаве – активизацию телефонных мошенников, а на Сумщине шокированы жуткими условиями жизни известной биатлонистки Анны Кривонос.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

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Днепр, "Чем для жителей Днепра закончится запрет на торговлю сельским молоком"

Среди многочисленных СМИ и экспертов быстро поползли слухи о готовящемся обвале сельского хозяйства и "ухода" с магазинных полок мало-мальски натурального продукта.

(…) По мнению экономического эксперта Михаила Кропивко, государству следует применить метод не только кнута, но и пряника. Иными словам – простимулировать сельхозпроизводителя к переходу на новые современные технологии.

Мариуполь, "В Мариуполе появились жители с необычными именами"

Среди популярных мужских имен, которыми мариупольцы называли своих детей в прошлом году, – Максим, Марк, Даниил, Никита, Давид, Александр, Дмитрий, Артем, Кирилл. Девочек больше всего называли Софией, Анастасией, Кирой, Дарьей, Марией, Анной, Елизаветой, Ариной.

(…) Среди нетрадиционных имен в отделах РАГС называют: Ян, Роллан, Эмир, Дамир, Амир, Ренат, Эрик, Хасан, Авель, Грант–Кирур–Али, Магалалель, Мелан, Натан, Арсен, Платон, Даниэль, Аким, Назарий, Лукьян, Леон, Элиф, Теодор, Лука, Вацлав, Тамерлан, Макарий, Сава, Илларион, Глеб. Женские имена: Констанция, Николь, Лика, Алия, Мишель, Леана, Марьяна, Лиона, Ариадна, Гутиера, Афина, Джульетта, Николетта, Евангелия, Алисия, Эмилия, Адама, Русалина, Сузанна, Юлиана, Илана, Стефания, Орнелла, Хадиджа, Сандра, Доминика, Мелиса, Серафима, Ванесса, Соломия, Алифия–Александра, Амура, Марианна, Жасмин, Дульсина.

Львов, "Хаос и беспредел: Перевозчики забирают льготы у пенсионеров"

Перевозчики Львова и области решили отменить с 20 января бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту, предусмотренный постановлением Кабмина №354 от 17.05.1993 года "О бесплатном проезде пенсионеров в транспорте общего пользования". Постановление действует на уровне государства, но не выгодно частным перевозчикам. Следовательно, они самовольно решили его не выполнять, а требовать деньги у пенсионеров.

(…) Львовянин, координатор группы "Типичная львовская маршрутка" в Facebook Игорь Стукалец не берется давать советы, как действовать пенсионерам, но отмечает: на их месте за проезд он бы не платил.

"Считаю, что вопрос перевозок льготных категорий должен быть урегулирован в законном порядке, а не решениями администраций перевозчиков. И еще одно: если перевозчикам не компенсируют перевозку льготников, то почему же они не подают в суд? А вообще, я считаю, что оплачивать должны все. Если кто-то имеет льготы, их надо монетизировать", – добавил Стукалец.

Сумы, "Известная на всю страну биатлонистка живет в ужасных условиях на Сумщине"

20-летняя Анна Кривонос – гордость не только Глухова, но и всей Украины.

Она – всемирно известная биатлонистка, член взрослой Национальной сборной по биатлону. Фото девушки красуется на Доске Почета Глухова и Аллее Славы Сум. Аня занесена в книгу рекордов Украины. А еще она 5 лет подряд удостаивалась звания "Профессионал года" и "Человек года", была стипендиатом городского головы и губернатора.

kourier.in.ua Быт чемпионки по биатлону

(…) Сейчас девушке 20 лет, и они с матерью по-прежнему обитают в ужасных условиях. Заселились в ветхий дом: жутко, зато бесплатно, в качестве сторожей, чтобы бомжи не растянули остатки строения. Другого варианта у семьи просто не было. Аня сейчас тянет на себе все финансовые расходы, в том числе и на лечение родительницы.

Полтава, "Мошенники активизировались: убедили полтавчанина и украли с карты деньги за минуты" (укр.)

На днях полтавчанина обманули телефонные мошенники. Разговаривали так убедительно, что человек поверил и сказал три заветных цифры с банковской карты. А через несколько минут увидел, что исчезли деньги.

(…) По отработанной схеме мошенники, представляясь сотрудниками банков, в частности службы безопасности, НБУ, социальных учреждений, осуществляют психологическое давление на человека и настаивают сообщить им конфиденциальную информацию о карте, которую категорически нельзя разглашать ни знакомым, ни посторонним, ни лицам, называющим себя сотрудниками банка. Это так называемый социальный инжиниринг, который осуществляют хорошо обученные различным психологическим приемам люди. Расчет прост: паническая, рефлекторная реакция человека, получившего звонок или СМС.