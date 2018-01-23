Сарай. СМИ показали, в каких жутких условиях живет член сборной по биатлону

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Всемирно известная биатлонистка, чемпионка Украины, член взрослой Национальной сборной по биатлону 20-летняя Анна Кривонос из Глухова Сумской области показала журналистам, в каких условиях проживает с больной матерью.

Титулованная спортсменка живет в ветхом доме, который девушка с матерью получили бесплатно. По словам Анны, депутат областного совета выступил с депутатским запросом о выделении 300 тысяч гривен для приобретения жилья, запрос был поддержан, осталось только проголосовать на сессии, чтобы выделить эту сумму из бюджета.

Отметим, что Анна Кривонос занесена в книгу рекордов Украины. Девушка пять лет подряд удостаивалась звания "Профессионал года" и "Людина року", была стипендиатом городского головы и губернатора рассказывает kourier.in.ua.

kourier.in.ua Быт чемпионки по биатлону

kourier.in.ua Быт чемпионки по биатлону

Ранее в Минспорта заявляли, что Украина не досчиталась медалей на Олимпиаде в Рио из-за смены гражданства спортсменами.