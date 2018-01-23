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    Общество

    Сарай. СМИ показали, в каких жутких условиях живет член сборной по биатлону

    (обновлено: )103157
    Рекордсмен Украины 20-летняя биатлонистка Анна Кривонос из Сумской области проживает вдвоем с больной матерью в доме, который скорее напоминает хлев для животных.
    Быт чемпионки по биатлону
    kourier.in.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Всемирно известная биатлонистка, чемпионка Украины, член взрослой Национальной сборной по биатлону 20-летняя Анна Кривонос из Глухова Сумской области показала журналистам, в каких условиях проживает с больной матерью.

    Титулованная спортсменка живет в ветхом доме, который девушка с матерью получили бесплатно. По словам Анны, депутат областного совета  выступил с депутатским запросом о выделении 300 тысяч гривен для приобретения жилья, запрос был поддержан, осталось только проголосовать на сессии, чтобы выделить эту сумму из бюджета. 

    Отметим, что Анна Кривонос занесена в книгу рекордов Украины. Девушка пять лет подряд удостаивалась звания "Профессионал года" и "Людина року", была стипендиатом городского головы и губернатора рассказывает kourier.in.ua.

    kourier.in.ua
    Быт чемпионки по биатлону
    kourier.in.ua
    Быт чемпионки по биатлону

    Ранее в Минспорта заявляли, что Украина не досчиталась медалей на Олимпиаде в Рио из-за смены гражданства спортсменами.

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