Как в Китае готовят звезд НБА: дети тренируются с мячами с двух лет

КИЕВ, 19 янв - РИА Новости Украина. В китайской провинции Хенань подготовку будущих баскетболистов начинают с раннего возраста.

В одной из спортивных школ самому маленькому воспитаннику 2,5 года.

Cuteness overload! Watch as these Chinese kindergarten kids, the youngest of them two and a half years old, practice basketball dribbling in central China's Henan province. pic.twitter.com/NRO0TGoYQo