МОК критически высказался о бойкоте США этапа Кубка мира по биатлону в РФ

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина, Вероника Гибадиева. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на заявление Федерации биатлона США о бойкоте российского этапа Кубка мира в Тюмени, сказал, что подобные действия "мало что приносят".

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа, однако статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства. В субботу, 24 февраля, Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени.

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"Бойкоты мало что приносят. Президент МОК Томас Бах в свое время из-за бойкота сам не смог принять участие в Олимпийских играх и лишился шанса на защиту титула", — сказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.

Напомним, конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.