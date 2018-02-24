КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени, сообщает insidethegames.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа, однако статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства.

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"Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях", — говорится в заявлении американской федерации биатлона.

Финальный этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.

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Напомним, конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.