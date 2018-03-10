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    Кубок мира по биатлону

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в вопросе участия украинцев в этапе Кубка мира "есть сугубо спортивная и политическая составляющая".
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    Федерация биатлона США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира
    04:51 24.02.2018
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    Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа. Федерация биатлона США назвала такое решение неприемлемым.
    Бронзовое выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира. Видео
    "Бронзовое" выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира 
    00:05 07.01.2018
    117
    В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
    Мартен Фуркад. Архивное фото
    Фуркад может отказаться от двух этапов КМ в случае победы в общем зачете
    22:34 15.01.2017
    92
    По данным СМИ, биатлонист Мартен Фуркад может проигнорировать два последних этапа - в финском Контиолахти (9-12 марта) и норвежском Холменколлене (17-19 марта).
    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
    21:32 13.01.2017
    126
    Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
    Флаг Финляндии
    Финляндия проведет Кубок мира по биатлону вместо России
    21:22 08.01.2017
    211Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно информации на сайте Международного союза биатлонистов, вместо Тюмени 8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском городе Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года.
    Кайса Мякяряйнен (Финляндия) и Юлия Джима (Украина) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 в шведском Эстерсунде.
    Украинские биатлонистки завоевали "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира
    03:28 12.12.2016
    205
    Победителем женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.
    Суперфиниш Пидгрушной в эстафете на Кубке мира в США. Видео
    Суперфиниш Пидгрушной в эстафете на Кубке мира в США 
    06:45 14.02.2016
    472
    В Преск-Айле (США) завершилась эстафетная гонка среди женщин в рамках этапа Кубка мира, в которой сборная Украины заняла итоговое 2-е место.
    Суперфиниш Пидгрушной на Кубке мира по биатлону в Кэнморе. Видео
    Суперфиниш Пидгрушной на Кубке мира по биатлону в Кэнморе 
    00:40 06.02.2016
    1351
    Украинка Елена Пидгрушная одержала победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха.
    Елена Пидгрушная. Архивное фото
    Биатлонистка Пидгрушная победила в спринте на этапе Кубка мира в Кэнморе
    22:12 05.02.2016
    369
    Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй с отставанием 7,5 секунды стала полька Кристина Гузик, также отстрелявшаяся без промахов. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер.
    Биатлон. V этап Кубка мира. Женщины. Эстафета
    Триумф женской сборной Украины на V этапе Кубка мира по биатлону 
    04:59 18.01.2016
    1183
    Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
    Финал женской эстафеты по биатлону в Рупольдинге. Видео
    Драматический финиш на Кубке мира по биатлону: Пидгрушная vs Дальмайер 
    01:09 18.01.2016
    1540
    Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
    Происшествие на Кубке мира по биатлону. Видео
    Канадская биатлонистка потеряла сознание во время гонки на Кубке мира 
    01:42 20.12.2015
    366
    По словам Меган Тенди, она резко почувствовала слабость прямо на трассе, после чего у нее подкосились ноги. Спортсменке оказали первую медицинскую помощь.
    Елена Пидгрушная
    Украинка Пидгрушная завоевала "бронзу" на Кубке мира по биатлону
    05:38 04.12.2015
    257
    Отстреляв под ноль, украинская спортсменка в четверг выиграла бронзовую медаль. "Золото" у Доротеи Вирер из Италии, "серебро" у француженки Мари Дорин Абер.
    Мирча Луческу
    Спорт за неделю. Скандалист Луческу, новая девушка Роналду и фигура Нойера
    14:06 23.01.2015
    3015
    На прошедшей неделе мировые СМИ упивались сенсациями пикантных подробностей личной жизни Криштиану Роналду, а лидеры украинского футбола проводили подготовительные сборы.
    Криштиану Роналду и президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Спорт за неделю: Браво, Роналдо!
    14:31 16.01.2015
    1721
    В понедельник, 12 января в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения Золотого мяча 2014 года. "Реал" вылетает из Кубка Испании, а Андерсон Сильва избивает спарринг-партнера.
    Беспорядки в Виннице
    Хроника 7 декабря: народное вече в Виннице, импорт электричества из РФ
    09:33 08.12.2014
    326Резкое обострение криминальной обстановки в Украине.
    Накануне в Виннице состоялось народное Вече, на котором выбрали "народного губернатора", кроме того Кабмин разрешил временный импорт электроэнергии из РФ.
    Валя Семеренко на Кубке мира по биатлону. Видео
    "Серебряный" финиш украинки Семеренко на Кубке мира по биатлону 
    21:58 07.12.2014
    256
    Вале Семеренко удалось дважды взойти на пьедестал почета на первом этапе Кубка мира. Ранее она заняла третье место в индивидуальной гонке.
    Валентина Семеренко. I этап Кубка мира. Женщины. Гонка преследования
    Валя Семеренко завоевала "серебро" в гонке преследования на Кубке мира
    19:36 07.12.2014
    80
    Украинке удалось дважды взойти на пьедестал почета на первом этапе Кубка мира. Ранее она заняла третье место в индивидуальной гонке.
    Йоханнес Бе. Архивное фото
    Норвежский биатлонист победил в спринте на этапе Кубка мира
    17:18 13.03.2014
    23
    Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), россиянин Дмитрий Малышко занял четвертое место.
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    04:51 24.02.2018
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    Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа. Федерация биатлона США назвала такое решение неприемлемым.
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    В Федерации биатлона сообщили, поедут ли украинцы на Кубок мира в РФ
    09:50 28.02.2018
    384
    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в вопросе участия украинцев в этапе Кубка мира "есть сугубо спортивная и политическая составляющая".
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