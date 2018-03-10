В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
Украинка Елена Пидгрушная одержала победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха.
Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй с отставанием 7,5 секунды стала полька Кристина Гузик, также отстрелявшаяся без промахов. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер.
Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка Елена Пидгрушная одержала победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха.
Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.