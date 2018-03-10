Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ушел с пьедестала почета во время церемонии награждения сборной России после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, потому что россиянин Антон Шипулин не подал ему руки.
Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".