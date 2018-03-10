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    Мартен Фуркад

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Мартен Фуркад
    Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
    16:47 19.03.2017
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    Как сообщается, Мартен Фуркад одержал победу, набрав 248 очков. Он обошел немца Симона Шемппа, лидировавшего до этого. На третьем месте оказался россиянин Антон Шипулин.
    Биатлон. Александр Логинов (Россия)
    Российский биатлонист Логинов готов "поговорить один на один" с Фуркадом
    12:00 10.02.2017
    287Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Француз Мартен Фуркад под записью с поздравлениями Александра Логинова с днем рождения написал, что "одним из лучших трофеев" в карьере россиянина является двухлетняя дисквалификация за допинг.
    Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России. Видео
    Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России 
    06:41 10.02.2017
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    Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что ушел с пьедестала почета во время церемонии награждения сборной России после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, потому что россиянин Антон Шипулин не подал ему руки.
    Мартен Фуркад. Архивное фото
    Фуркад может отказаться от двух этапов КМ в случае победы в общем зачете
    22:34 15.01.2017
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    По данным СМИ, биатлонист Мартен Фуркад может проигнорировать два последних этапа - в финском Контиолахти (9-12 марта) и норвежском Холменколлене (17-19 марта).
    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
    21:32 13.01.2017
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    Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
    Француз финишировал в гонке Кубка мира по биатлону задом наперед
    Француз финишировал в гонке Кубка мира по биатлону задом наперед
    18:57 07.01.2017
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    Согласно информации, Мартен Фуркад сделал один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 45,7 секунды. Биатлонист на финише повернулся спиной и вскинул руки.
    Мартен Фуркад
    Фуркад призовет к бойкоту Кубка мира, если не накажут россиян за допинг
    02:28 16.12.2016
    490Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада, если для биатлонистов не будет никаких последствий, то он обещал призвать партнеров и соперников не участвовать в соревнованиях.
    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону
    11:09 02.12.2016
    117
    Отметим, что норвежец Йоханнес Бё стал вторым (+29,5 секунды; 2 промаха). Белорус Владимир Чепелин замкнул тройку лучших (+1.24,3; 1 промах).
    Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования
    Французский биатлонист Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира
    15:34 06.03.2016
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    Мартен Фуркад досрочно выиграл общий зачет Кубка мира-2015/16. Он победил в пятый раз. Больше 27-летнего Фуркада Хрустальный глобус выигрывал только норвежец Уле Эйнар Бьёрндален.
    Мирча Луческу
    Спорт за неделю. Скандалист Луческу, новая девушка Роналду и фигура Нойера
    14:06 23.01.2015
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    На прошедшей неделе мировые СМИ упивались сенсациями пикантных подробностей личной жизни Криштиану Роналду, а лидеры украинского футбола проводили подготовительные сборы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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