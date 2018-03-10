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    Владимир Брынзак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    В Федерации биатлона сообщили, поедут ли украинцы на Кубок мира в РФ
    09:50 28.02.2018
    384
    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в вопросе участия украинцев в этапе Кубка мира "есть сугубо спортивная и политическая составляющая".
    Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. Масс-старт
    Сборная Украины по биатлону пропустит ЧЕ в России
    20:46 15.01.2016
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    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что на заключительный этап Кубка мира в Ханты-Мансийск в марте сборная Украины отправится на чартерном самолете.
    Украинские призеры Европейских игр по синхронному плаванию вернулись на родину
    Возвращение украинских призеров ЕИ-2015 по синхронному плаванию в Киев 
    13:45 17.06.2015
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    В Киев вернулись призеры I Европейских игр по синхронному плаванию, которые получили бронзовые награды в дуэте, команде и произвольной программе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    В Федерации биатлона сообщили, поедут ли украинцы на Кубок мира в РФ
    09:50 28.02.2018
    384
    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в вопросе участия украинцев в этапе Кубка мира "есть сугубо спортивная и политическая составляющая".
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