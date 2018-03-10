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    Ирина Варвинец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете на Кубке мира
    Сборная Украины по биатлону победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы
    18:57 28.01.2018
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    Украинские биатлонисты Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный были первыми в смешанной эстафете, оторвавшись от ближайших преследователей на 12 секунд.
    Украинская биатлонистка Ирина Варвинец
    Украинка выиграла спринт на чемпионате Европы по биатлону
    16:54 26.01.2018
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    Украинская биатлонистка пробежала дистанцию 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 20 минут 54,1 секунды. Второе место у французской спортсменки, третье - у японки.
    Украинская биатлонистка Ирина Варвинец
    Украинская биатлонистка Варвинец стала лучшим снайпером сезона
    15:04 21.03.2017
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    Ирина Варвинец допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах - 91,8% точных выстрелов. Она показала качественную стрельбу в эстафетных гонках, и в рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира украинка занимает 91-ю строчку.
    Кайса Мякяряйнен (Финляндия) и Юлия Джима (Украина) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 в шведском Эстерсунде.
    Украинские биатлонистки завоевали "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира
    03:28 12.12.2016
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    Победителем женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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