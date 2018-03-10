Ирина Варвинец допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах - 91,8% точных выстрелов. Она показала качественную стрельбу в эстафетных гонках, и в рейтинге самых скоростных участниц этапов кубка мира украинка занимает 91-ю строчку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.