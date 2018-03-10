Украинка Елена Пидгрушная одержала победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха.
Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй с отставанием 7,5 секунды стала полька Кристина Гузик, также отстрелявшаяся без промахов. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер.
Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".