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    Елена Пидгрушная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Елена Пидгрушная
    Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады
    16:19 07.02.2018
    377Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Олимпийская команда Украины приняла решение, что национальный флаг Украины понесет олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная.
    Кайса Мякяряйнен (Финляндия) и Юлия Джима (Украина) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 в шведском Эстерсунде.
    Украинские биатлонистки завоевали "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира
    03:28 12.12.2016
    205
    Победителем женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.
    Елена Пидгрушная и Ирина Варвинец - победители чемпионата мира по летнему биатлону
    В летнем биатлоне Пидгрушная завоевала "золото", а Варвинец - "бронзу" на ЧМ
    06:07 28.08.2016
    192
    На дистанции 7,5 км украинские биатлонистки Елена Пидгрушная показала время 22:18.5 с одним промахом, а Ирина Варвинец - 22:38.9, также с одним промахом.
    Биатлон. Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная
    Украина заняла 4 место на первом этапе Чемпионата мира по биатлону
    13:29 04.03.2016
    134
    Счет золотым медалям на чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене открыла команда Франции, одержавшая победу в смешанной эстафете.
    Суперфиниш Пидгрушной в эстафете на Кубке мира в США. Видео
    Суперфиниш Пидгрушной в эстафете на Кубке мира в США 
    06:45 14.02.2016
    472
    В Преск-Айле (США) завершилась эстафетная гонка среди женщин в рамках этапа Кубка мира, в которой сборная Украины заняла итоговое 2-е место.
    Женская сборная Украины по биатлону на этапе Кубка мира в США
    Женская сборная Украины по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
    06:33 14.02.2016
    1173
    На последнем этапе лена Пидгрушная сумела воспользоваться многочисленными ошибками соперниц и, в борьбе за 2-е место на финишной прямой, обогнать команды Германии и Польши.
    Суперфиниш Пидгрушной на Кубке мира по биатлону в Кэнморе. Видео
    Суперфиниш Пидгрушной на Кубке мира по биатлону в Кэнморе 
    00:40 06.02.2016
    1351
    Украинка Елена Пидгрушная одержала победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха.
    Елена Пидгрушная. Архивное фото
    Биатлонистка Пидгрушная победила в спринте на этапе Кубка мира в Кэнморе
    22:12 05.02.2016
    369
    Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй с отставанием 7,5 секунды стала полька Кристина Гузик, также отстрелявшаяся без промахов. Замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер.
    Биатлон. V этап Кубка мира. Женщины. Эстафета
    Триумф женской сборной Украины на V этапе Кубка мира по биатлону 
    04:59 18.01.2016
    1183
    Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
    Финал женской эстафеты по биатлону в Рупольдинге. Видео
    Драматический финиш на Кубке мира по биатлону: Пидгрушная vs Дальмайер 
    01:09 18.01.2016
    1540
    Украинки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная (1 штрафной круг и 4 дополнительных патрона) показали время 1 час 16 минут 14,2 секунды, вторыми стали немки, бронза у итальянок.
    Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная. Архивное фото
    Украинки завоевали "бронзу" на Кубке мира по биатлону в Австрии
    23:45 13.12.2015
    62
    Украинки в эстафете не сумели избежать промахов на огневых рубежах, но в целом провели гонку на высоком уровне и заняли третье итоговое место, уступив победительницам итальянкам всего 13 секунд.
    Елена Пидгрушная
    Украинка Пидгрушная завоевала "бронзу" на Кубке мира по биатлону
    05:38 04.12.2015
    257
    Отстреляв под ноль, украинская спортсменка в четверг выиграла бронзовую медаль. "Золото" у Доротеи Вирер из Италии, "серебро" у француженки Мари Дорин Абер.
    Елена Пидгрушная
    Биатлонистку Пидгрушную назначили заместителем министра спорта Украины
    13:43 26.03.2014
    112Политический кризис в Украине
    Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная назначена заместителем министра молодежи и спорта Украины. Еще одним заместителем министра стала Нина Уманец, серебряный призер Олимпиады-1980.
    Слева направо: Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко (Украина)
    Украинские биатлонистки посвятили победу в эстафете на ОИ своей стране
    19:49 21.02.2014
    43Олимпиада-2014 в Сочи
    Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная на пресс-конференции заявила, что победу в эстафетной гонке на Олимпиаде команда хочет посвятить Украине.
    Биатлон - Елена Пидгрушная
    Украинская биатлонистка Пидгрушная выиграла спринт ЧМ
    18:34 09.02.2013
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    Третье время показала еще одна представительница Украины Вита Семеренко, которая, как и ее соотечественница, ни разу не ошиблась на огневых рубежах (+22,8 секунды).
    Биатлон. VI этап Кубка мира. Гонка преследования. Женщины
    Украинка Пидгрушная выборола серебро на этапе Кубка мира по биатлону
    16:10 19.01.2013
    14
    Украинка Елена Пидгрушная стала второй в гонке преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Антерсельве в Италии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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