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    Пидгрушная сообщила, что тренировать сборную по биатлону будет россиянин

    (обновлено: )15211
    По словам капитана женской сборной Украины по биатлону Елены Пидгрушной, имя старшего тренера женской биатлонной команды будет объявлено 30 апреля.
    Елена Пидгрушная (Украина). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в качестве приглашенного спикера приняла участие в семинаре по спортивному маркетингу. В сессии "вопросов-ответов" на тему биатлона Елена заявила, что имя старшего тренера женской биатлонной команды будет объявлено 30 апреля.

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    При этом Пидгрушная не уточнила, кто точно им будет, но сообщила, что это российский тренер, у которого будет два ассистента.

    Примечательно, что в интервью biathlon.com.ua президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не исключал сценария, при котором женскую сборную возглавит россиянин.

    "Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимален: это и языковой барьер, и ментальная несовместимость, особенно с нашим женским коллективом. Потому, чтобы сохранить коллектив, мы рассматриваем варианты с тренерами из славянских государств", — отметил Брынзак.

    При этом глава федерации биатлона также уточнил, что назначать тренера будет не он лично, а комиссия из десяти человек (два — от Министерства молодежи и спорта, два — от научной группы, три тренера, а также представители федерации и центра олимпийский подготовки).

    По словам Брынзака, решение по поводу нового тренера будет принято вначале мая, что, совпадает с датой, которую назвала Елена Пидгрушная.

    Ранее Брынзак сообщил, что при формировании нового молодого коллектива, он не видит в команде Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.

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