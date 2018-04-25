Пидгрушная сообщила, что тренировать сборную по биатлону будет россиянин

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная в качестве приглашенного спикера приняла участие в семинаре по спортивному маркетингу. В сессии "вопросов-ответов" на тему биатлона Елена заявила, что имя старшего тренера женской биатлонной команды будет объявлено 30 апреля.

При этом Пидгрушная не уточнила, кто точно им будет, но сообщила, что это российский тренер, у которого будет два ассистента.

Примечательно, что в интервью biathlon.com.ua президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не исключал сценария, при котором женскую сборную возглавит россиянин.

"Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимален: это и языковой барьер, и ментальная несовместимость, особенно с нашим женским коллективом. Потому, чтобы сохранить коллектив, мы рассматриваем варианты с тренерами из славянских государств", — отметил Брынзак.

При этом глава федерации биатлона также уточнил, что назначать тренера будет не он лично, а комиссия из десяти человек (два — от Министерства молодежи и спорта, два — от научной группы, три тренера, а также представители федерации и центра олимпийский подготовки).

По словам Брынзака, решение по поводу нового тренера будет принято вначале мая, что, совпадает с датой, которую назвала Елена Пидгрушная.

Ранее Брынзак сообщил, что при формировании нового молодого коллектива, он не видит в команде Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.