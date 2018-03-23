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    Спорт

    Бойкот Кубка мира в РФ. Сборная Украины по биатлону потеряла очки и квоту

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    В борьбе за 10-е место, которое дает квоту, Украина проиграла Чехии, также бойкотировавшей соревнования, восемь очков: 4073 - у чехов, и 4065 - у украинцев.
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    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Мужская сборная Украины по биатлону опустилась на 11-е место в Кубке мира после спринта в Тюмени и потеряла квоту в пять представителей на следующий сезон, сообщает "Лента.ру".

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
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    Украинский биатлон: бац, бац... и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

    В борьбе за 10-е место, которое дает квоту, Украина проиграла Чехии, также бойкотировавшей соревнования, восемь очков: 4073 — у чехов, и 4065 — у украинцев.

    После этапа в норвежском Холменколене сборные занимали восьмое и девятое места соответственно. Однако из-за бойкота этапа в Тюмени обе эти команды пропустили вперед себя сборные Словении и Швейцарии.

    В марте Украина временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил, что решение не отправлять сборную на этап в Тюмень было принято совместно с президентом национальной федерации биатлона Владимиром Брынзаком.

    Этап Кубка мира в Тюмени проходит с 22 по 25 марта.

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