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    Спорт

    Сборная по биатлону изменила решение и не едет в Россию на Кубок мира

    (обновлено: )334016
    Министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что провел переговоры с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком и добился бойкота этапа Кубка мира в Тюмени.
    Женская сборная Украины по биатлону на этапе Кубка мира в США
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины не поедет на девятый этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, такое решение принято на совместной встрече министра спорта Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Ранее Жданов призвал украинскую сборную по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени.

    "Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", — написал Жданов на своей странице в Facebook.

    Буквально несколько дней назад было заявлено, что сборная Украины по биатлону отправится на завершающий этап Кубка мира в российскую Тюмень, команда полетит в РФ сильнейшим составом.

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