Сборная по биатлону изменила решение и не едет в Россию на Кубок мира

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины не поедет на девятый этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, такое решение принято на совместной встрече министра спорта Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. facebook.com/olympicua Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

Ранее Жданов призвал украинскую сборную по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени.

"Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила должны исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", — написал Жданов на своей странице в Facebook.

Буквально несколько дней назад было заявлено, что сборная Украины по биатлону отправится на завершающий этап Кубка мира в российскую Тюмень, команда полетит в РФ сильнейшим составом.