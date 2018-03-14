Украинский биатлон: бац, бац и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Хотя еще две недели назад ничего не предвещало беды. Украинские биатлонисты, провалившись на Олимпиаде в Пхенчхане клятвенно заверяли, что в самое ближайшее время попытаются реабилитироваться. Да и повод для того, чтобы смыть южнокорейский позор, казалось, подобрался более чем удачный. Именно этап Кубка мира в российской Тюмени должен был стать отличным шансом, чтобы болельщики забыли о провале на Зимних Играх.

Исключение из правил

Впрочем, у спортивных чиновников на этот счет были совсем другие планы. Министр Игорь Жданов, при котором спорт в Украине превратился из повода для гордости в жалкое подобие, неожиданно решил, что биатлонистам не стоит ехать на турнир к "агрессорам".

"Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени", — написал министр в соцсети.

Полный запрет

Интересно, что президент Федерации биатлона Владимир Брынзак по своему трактует "совместное решение", о котором заявил Жданов. Накануне встречи в больших кабинетах спортивный функционер, который всегда выступал за дружбу с РФ и спорт вне политики, заявил, что для сборной все же было бы неплохо поехать в Тюмень.

"Я как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать — зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту — ее заберет та же Россия. Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях, — пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", — признался Брынзак. facebook.com/olympicua Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

Позже появился уже официальный указ, согласно которому, украинским национальным сборным официально запрещено принимать участие в спортивных мероприятиях на территории России. Документом запрещается планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора, а также участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.

Двойные стандарты

Спортсменов, которые имеют непосредственное отношение к украинскому биатлону подобное решение чиновников, мягко говоря, удивляет. Многим невдомек, почему Украина продолжает покупать российский газ, имеет с "агрессором" торговые отношения, а вот участие в международном турнире приравнивается к измене родине. Так, прославленный украинский чемпион-биатлонист Андрей Дериземля отмечает, что пропуск или неучастие в том или ином международном соревновании — сложный для спортсменов вопрос.

"В 2014-м году под вопросом было участие украинской сборной на Зимней Олимпиаде в Сочи, но именно золотая медаль в женской эстафете по биатлону стала наивысшим результатом для команды на этих соревнованиях. Чтобы подобной дилеммы не возникало Украина должна разорвать все отношения с РФ. Как спортсмену мне сложно принять отказ не ехать в РФ, как человек, понимаю, что, возможно, не совсем правильно участвовать в турнире", - заявил биатлонист.

Стоит отметить, что украинский бойкот предстоящего этапа Кубка мира и вовсе выглядит глупо. В минувшие выходные команда выступила в Увате на Кубке IBU, но теперь пропустит этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске (14-17 марта), а также анонсированный этап Кубка мира в Тюмени.

Бойкотируют не все

К бойкоту этапа чемпионата мира помимо Украины подключились и другие страны — США, Канада и Чехия. Хотя, в этом случае, главная претензия к России — постоянные допинговые скандалы в которых государство и ее спортивных чиновников обвиняют в нечестной игре. Тем не менее, турнир состоится — целый ряд биатлонистов выразили поддержу РФ и готовность участия.

"Надо выступать там, где IBU проводит соревнования. Мне кажется, исполком принял верное решение", — говорит Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

"Я приеду в Тюмень и буду соревноваться против чистых спортсменов, чтобы доказать, что Россия - важная честь современного биатлона", заверил итальянец Лукас Хофер.

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