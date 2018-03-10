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    Украина завоевала серебро в эстафете Кубка мира по биатлону

    (обновлено: )20801
    За команду, завоевавшую серебряную медаль, выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный, которые на 1,5 секунды отстали от лидеров.
    Украинские биатлонисты
    ukrinform.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИа Новости Украина. Сборная Украины в классической смешанной эстафете (2х6 + 2х7,5 км) седьмого этапа Кубка мира в финском городе Контиолахти завоевала серебряную медаль.

    Украинцы на Паралимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украинцы на Паралимпиаде-2018

    За команду выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный, которые на 1,5 секунды отстали от лидеров и использовали лишь 3 дополнительных патрона, сообщает Укринформ.

    Первыми же на финише были итальянцы (13 дополнительных патронов и 1 штрафной круг, третьими — норвежцы (9,1 секунды отставания, 9 дополнительных патронов). Всего в классической смешанной эстафете выступили 23 команды.

    В воскресенье в Контиолахти состоятся заключительные гонки 7-го этапа Кубка мира — два масс-старты. Мужчины будут соревноваться на дистанции 15 км, а женщины — на 12,5.

    Ранее сообщалось, что украинцы завоевали первые медали в Пхенчхане (Южная Корея) на Паралимпийских зимних играх. 

    Напомним, Паралимпийские игры стартовали в пятницу, 9 марта.

     

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