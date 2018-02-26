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    В Белоруссии прошел первый в мире турнир по "тракторному биатлону"

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    Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
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    Вместо лыж у спортсменов были мини-тракторы, а вместо винтовок — пейнтбольные ружья. Турнир организаторы посвятили белорусским биатлонисткам, завоевавшим золотые и серебряные медали  на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Смотрите также: Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Ранее сообщалось, что женская сборная Белоруссии в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.


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