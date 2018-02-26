В Белоруссии прошел первый в мире турнир по "тракторному биатлону"

Вместо лыж у спортсменов были мини-тракторы, а вместо винтовок — пейнтбольные ружья. Турнир организаторы посвятили белорусским биатлонисткам, завоевавшим золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Ранее сообщалось, что женская сборная Белоруссии в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.



