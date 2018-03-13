В России ответили на отказ украинских биатлонистов от Кубка мира

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина, Елена Вайцеховская. Украинские спортивные руководители, принявшие решение не отправлять сборную по биатлону на этап Кубка мира в Тюмени, наказали своих же атлетов, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Во вторник министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объявил, что решение не отправлять сборную на этап в Тюмень было принято совместно с президентом национальной федерации биатлона Владимиром Брынзаком.

"У нас имелись предварительные договоренности об участии сборных Украины как в тюменском этапе Кубка мира, так и в этапе Кубка IBU в Увате. Считаю, что решение пропустить этап в Тюмени было принято под определенным давлением со стороны спортивного, а, возможно, и политического руководства. Но дело не в этом, а в том, что наказали спортсменов, лишив их возможности выступать и, соответственно, бороться за более высокие рейтинговые места и более выгодные стартовые позиции в Кубке мира в следующем сезоне", — сказал Кравцов РИА Новости.

"Мне не совсем понятна позиция федераций, которые заявляют о том, что не намерены участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, мотивируя это тем, что для них неприемлемо приезжать в Россию, но при этом спокойно отправляют спортсменов на кубок IBU в российский Уват, как это сделали те же украинцы или чехи, очень активно призывавшие бойкотировать соревнования в России. Это что, двойные стандарты?" — резюмировал президент СБР.

Этап кубка IBU в Увате был проведен 10-11 марта. Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.