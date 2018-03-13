Министр спорта Украины призвал бойкотировать Кубок мира по биатлону в России

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал украинскую сборную по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Ранее было заявлено, что сборная Украины по биатлону отправится на завершающий этап Кубка мира в российскую Тюмень, команда полетит в РФ сильнейшим составом.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная сообщество должно стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина — я за бойкот", — заявил Жданов.

Он надеется, что сборная по биатлону прислушается к мнению министра.

По его словам Украина, обратится "ко всем международным федераций с просьбой — не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса".

В феврале исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю. До этого об отказе отправить спортсменов на этап в Тюмени, который пройдет 22-25 марта, сообщили Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов.