наверх
12.03.201800:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Бойкота не будет: украинские биатлонисты отправятся в Россию на Кубок мира

    (обновлено: )26361
    По информации телеканала "UA:Перший" принято окончательное решение об участии сборной Украины в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени.
    Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете на Кубке мира
    Фото Федерации биатлона

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по биатлону отправится на завершающий этап Кубка мира в российскую Тюмень, команда полетит сильнейшим составом.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Комментатор телеканала "UA:Перший" Андрей Столярчук 11 марта во время женского масс-старта сообщил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в этапе Кубка мира.

    К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

    Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в вопросе участия украинцев в этапе Кубка мира "есть сугубо спортивная и политическая составляющая".

    До этого об отказе отправить спортсменов на этап в Тюмени, который пройдет 22-25 марта, сообщили Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов.

    В феврале исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине