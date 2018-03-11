Бойкота не будет: украинские биатлонисты отправятся в Россию на Кубок мира

Фото Федерации биатлона

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по биатлону отправится на завершающий этап Кубка мира в российскую Тюмень, команда полетит сильнейшим составом.

Комментатор телеканала "UA:Перший" Андрей Столярчук 11 марта во время женского масс-старта сообщил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в этапе Кубка мира.

К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в вопросе участия украинцев в этапе Кубка мира "есть сугубо спортивная и политическая составляющая".

До этого об отказе отправить спортсменов на этап в Тюмени, который пройдет 22-25 марта, сообщили Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов.

В феврале исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.