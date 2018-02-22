Белоруссия выиграла биатлонную эстафету, украинки на 11-м

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Женская сборная Белоруссии в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Украинская команда — Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина — заняли 11-е место.

"Серебро" досталось спортсменкам из Швеции — Лин Персон, Моне Брорсон, Анне Магнусон и Ханне Оеберг, а бронза — биатлонисткам из Франции Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаис Бескон.

Многие интернет-пользователи раскритиковали украинок за 11-е место — "Это просто провал", "Позор", "Чуда не произошло".

Другие выступили в защиту спортсменок, обвинив в результате тренеров сборной:

— "Верните тренеров, которые были четыре года назад. Это же какой-то позор".

— "Слов нет, какой "хороший" человек додумался морально убить команду перед главным стартом сезона? Неучастие Вали (Семеренко — Ред.), слезы всю ночь, Вита в эмоциях, Варвинец с грузом подставы подруги, Меркушина с неподъёмной задачей и только Джима смогла устраниться от этого бреда… К девчонкам претензий нет, берегите себя!"

Накануне украинская биатлонистка Валентина Семеренко, не попавшая в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, обрушилась с резкой критикой на тренера Уроша Велепеца.