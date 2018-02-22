наверх
22.02.201817:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Белоруссия выиграла биатлонную эстафету, украинки на 11-м

    (обновлено: )20650
    Многие интернет-пользователи раскритиковали украинок за 11-е место, не подбирая слов - "Это просто провал", "Позор", "Чуда не произошло". Другие выступили в защиту спортсменок, обвинив в 11-м результате тренеров сборной.
    Анастасия Меркушина
    facebook.com/olympicua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Женская сборная Белоруссии в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Украинская команда — Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина — заняли 11-е место.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    "Серебро" досталось спортсменкам из Швеции — Лин Персон, Моне Брорсон, Анне Магнусон и Ханне Оеберг, а бронза — биатлонисткам из Франции Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаис Бескон.

    Многие интернет-пользователи раскритиковали украинок за 11-е место — "Это просто провал", "Позор", "Чуда не произошло".

    Другие выступили в защиту спортсменок, обвинив в результате тренеров сборной:

    — "Верните тренеров, которые были четыре года назад. Это же какой-то позор".

    — "Слов нет, какой "хороший" человек додумался морально убить команду перед главным стартом сезона? Неучастие Вали (Семеренко — Ред.), слезы всю ночь, Вита в эмоциях, Варвинец с грузом подставы подруги, Меркушина с неподъёмной задачей и только Джима смогла устраниться от этого бреда… К девчонкам претензий нет, берегите себя!"

    Накануне украинская биатлонистка Валентина Семеренко, не попавшая в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, обрушилась с резкой критикой на тренера Уроша Велепеца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Евгения Бильченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев