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    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (54)

    (обновлено: )40610
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua

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    В ​​женской индивидуальной гонке в биатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане в четверг стала шведка Ханна Эберг, по итогам соревнований она опередила ближайшую соперницу на 24 секунды. 

    Секретом сенсационной победы Эберг стала ее меткая стрельба на четырех огневых рубежах. Второе место досталось Анастасии Кузьминой (Словакия), третья — Лаура Дальмайер (Германия).

    Для украинских биатлонисток индивидуальная гонка была неудачной из-за обидных промахов. Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете.

    Валентина Семеренко допустила промах на последнем рубеже, который отбросил ее на 25-е место. Вита Семеренко допустила пять промахов и в итоге на 63-м месте, Анастасия Меркушина — 70-я из-за шести промахов.

    Смотрите также: "Золотое" выступление фигуристки из Украины на Олимпиаде

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