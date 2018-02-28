В Федерации биатлона сообщили, поедут ли украинцы на Кубок мира в РФ

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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак считает, что украинские спортсмены должны выступить на этапе Кубка мира в российской Тюмени, но если на политическом уровне будет принято иное решение, федерация ему подчинится.

"Моя позиция по данному вопросу следующая. Здесь есть сугубо спортивная и политическая составляющая. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), мы можем ехать. Но принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях не можем", — сказал Брынзак, которого цитирует biathlon.com.ua.

"Я как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия. Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях – пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", — добавил он.

Ранее об отказе отправить спортсменов на этап в Тюмени, который пройдет 22-25 марта, сообщили Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов.

В феврале исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.