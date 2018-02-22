"Не команда, а ж...". Украинская биатлонистка жестко раскритиковала тренера

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, не попавшая в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, обрушилась с резкой критикой на тренера Уроша Велепеца.

В 13:15 по киевскому времени начался решающий биатлонный старт на ОИ — женская эстафета. Украину представляют Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Смотрите также: Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

Множество разгромных комментариев Валентины Семеренко появились под интервью старшего тренера женской сборной Уроша Велепеца в Facebook.

"Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж…..", — написала Семеренко.

В свою очередь Игорь Бабец отметил: "На мой взгляд — состав на эстафету верный с точки зрения перспективы".

А Basile Nabok пишет: "Валя, я надеюсь, этот конфликт не заставит Вас завершить карьеру или перейти выступать за другую сборную. Мы в Вас верим!"

facebook.com/uabiatlon Комментарий Валентины Семеренко

Позже Семеренко добавила: "Не верьте ни одному слову, это просто враньё. (…) Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня, ни Ира (Варвинец — Ред.), ни (Анастасия — Ред.) Меркушина не попадали, все гонки хуже меня, так больно и обидно, когда врут тебе в глаза".

В ответ на этот комментарий пользователь Лена Швец написала: "Такое впечатление, что задание стояло слить команду, не вывести на пик! Печально и обидно за девчонок! Лишили мечты не понятно по какому праву!".

facebook.com/uabiatlon Комментарий Валентины Семеренко

"Велепец с Меркушиным (отец Анастасии Меркушиной — Ред.) провели контрольную между Леной (Пидгрушной — Ред.) и Настей (Меркушиной — Ред.). Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я бы масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету. Все на нычку, если бы Лена не проиграла на те 25 секунд, то и Вита не бежала бы", — добавила Валентина Семеренко.

После этого Зрад Чогобляк написал: "Уважаемые тренеры, заберите у девушек винтовки, потому что вскоре уже они одна другую постреляют".