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    "Не команда, а ж...". Украинская биатлонистка жестко раскритиковала тренера

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (77)

    (обновлено: )114641
    Украинская биатлонистка Валентина Семеренко возмущена тем, что не попала в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, и резко раскритиковала тренера.
    Валентина Семеренко
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, не попавшая в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, обрушилась с резкой критикой на тренера Уроша Велепеца.

    В 13:15 по киевскому времени начался решающий биатлонный старт на ОИ — женская эстафета. Украину представляют Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

    Смотрите также: Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Множество разгромных комментариев Валентины Семеренко появились под интервью старшего тренера женской сборной Уроша Велепеца в Facebook.

    "Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж…..", — написала Семеренко.

    В свою очередь Игорь Бабец отметил: "На мой взгляд — состав на эстафету верный с точки зрения перспективы".

    А Basile Nabok пишет: "Валя, я надеюсь, этот конфликт не заставит Вас завершить карьеру или перейти выступать за другую сборную. Мы в Вас верим!"

    facebook.com/uabiatlon
    Комментарий Валентины Семеренко

    Позже Семеренко добавила: "Не верьте ни одному слову, это просто враньё. (…) Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня, ни Ира (Варвинец — Ред.), ни (Анастасия — Ред.) Меркушина не попадали, все гонки хуже меня, так больно и обидно, когда врут тебе в глаза".

    В ответ на этот комментарий пользователь Лена Швец написала: "Такое впечатление, что задание стояло слить команду, не вывести на пик! Печально и обидно за девчонок! Лишили мечты не понятно по какому праву!".

    facebook.com/uabiatlon
    Комментарий Валентины Семеренко

    "Велепец с Меркушиным (отец Анастасии Меркушиной — Ред.) провели контрольную между Леной (Пидгрушной — Ред.) и Настей (Меркушиной — Ред.). Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я бы масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету. Все на нычку, если бы Лена не проиграла на те 25 секунд, то и Вита не бежала бы", — добавила Валентина Семеренко.

    После этого Зрад Чогобляк написал: "Уважаемые тренеры, заберите у девушек винтовки, потому что вскоре уже они одна другую постреляют".

    facebook.com/uabiatlon
    Комментарий Валентины Семеренко

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