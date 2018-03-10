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    Сборная Украины по биатлону

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Украинский биатлонист Сергей Семенов
    На Олимпиаде украинские биатлонисты заняли 9-е место в эстафете
    16:28 23.02.2018
    154Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
    Джима, Меркушина, Валя Семеренко, Вита Семеренко (в центре) представят Украину в первой гонке Олимпийских игр
    Украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане
    15:11 12.02.2018
    518Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
    Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете на Кубке мира
    Порошенко поздравил украинских биатлонистов с победой над россиянами
    22:42 28.01.2018
    457
    Президент Украины отметил, что биатлонисты национальной сборной в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Италии обошли команды России и Норвегии.
    Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете на Кубке мира
    Сборная Украины по биатлону победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы
    18:57 28.01.2018
    568
    Украинские биатлонисты Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный были первыми в смешанной эстафете, оторвавшись от ближайших преследователей на 12 секунд.
    Бронзовое выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира. Видео
    "Бронзовое" выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира 
    00:05 07.01.2018
    117
    В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
    Бронзовое выступление украинская сборной по биатлону на Универсиаде. Видео
    "Бронзовое" выступление украинской сборной по биатлону на Универсиаде 
    06:37 06.02.2017
    144
    Украинская сборная по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Сборная Украины по биатлону заняла второе место в общекомандном зачете ЧЕ
    19:06 30.01.2017
    226
    На счету украинской сборной по биатлону в чемпионате Европы в польском Душники-Здруй 4 награды - 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы". В активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - "золото", "серебро" и "бронза".
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Украинка Джима завоевала "серебро" ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    03:28 29.01.2017
    202
    Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
    Золотое выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону. Видео
    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону 
    22:41 27.01.2017
    169
    Украинка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
    Кайса Мякяряйнен (Финляндия) и Юлия Джима (Украина) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 в шведском Эстерсунде.
    Украинские биатлонистки завоевали "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира
    03:28 12.12.2016
    205
    Победителем женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.
    Суперфиниш Пидгрушной в эстафете на Кубке мира в США. Видео
    Суперфиниш Пидгрушной в эстафете на Кубке мира в США 
    06:45 14.02.2016
    472
    В Преск-Айле (США) завершилась эстафетная гонка среди женщин в рамках этапа Кубка мира, в которой сборная Украины заняла итоговое 2-е место.
    Женская сборная Украины по биатлону на этапе Кубка мира в США
    Женская сборная Украины по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
    06:33 14.02.2016
    1173
    На последнем этапе лена Пидгрушная сумела воспользоваться многочисленными ошибками соперниц и, в борьбе за 2-е место на финишной прямой, обогнать команды Германии и Польши.
    Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная. Архивное фото
    Украинки завоевали "бронзу" на Кубке мира по биатлону в Австрии
    23:45 13.12.2015
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    Украинки в эстафете не сумели избежать промахов на огневых рубежах, но в целом провели гонку на высоком уровне и заняли третье итоговое место, уступив победительницам итальянкам всего 13 секунд.
    Члены сборной Украины по биатлону
    Украинки завоевали золото в эстафете на чемпионате Европы по биатлону
    11:33 03.02.2015
    432
    Женская сборная Украины по биатлону выиграла золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Эстонии. Они победили в эстафете.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Джима, Меркушина, Валя Семеренко, Вита Семеренко (в центре) представят Украину в первой гонке Олимпийских игр
    Украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане
    15:11 12.02.2018
    518
    В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
    Украинский биатлонист Сергей Семенов
    На Олимпиаде украинские биатлонисты заняли 9-е место в эстафете
    16:28 23.02.2018
    154
    После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
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