После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету украинской сборной по биатлону в чемпионате Европы в польском Душники-Здруй 4 награды - 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы". В активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - "золото", "серебро" и "бронза".
Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В мужской гонке преследования среди украинцев лучшим стал Дмитрий Пидручный, который отстал от победителя более, чем на четыре минуты и занял 34 место. В женской гонке Вита Семеренко заняла 18-е место.
После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.