На Олимпиаде украинские биатлонисты заняли 9-е место в эстафете

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. На Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу состоялась эстафета среди биатлонистов 4 по 7,5 километров, в эстафетной гонке приняли участие 18 команд.

Украинская команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Пидручного на 5 минут 00,8 секунды отстала от лидера, и после двух штрафных кругов использовала 9 дополнительных патронов.

В итоге украинцы заняли только девятое место в итоговом зачете, несмотря на то, что после первого этапа Прима передал эстафету Семенову, показав третий результат.

Победу в эстафете одержали биатлонисты Швеции, второе место у норвежцев, бронзовые медали у сборной Германии.

После этого олимпийская сборная Украины опустилась в медальном зачете Олимпиады на 20-е место, разделив его с Венгрией. Единственную медаль завоевал украинец Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.

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В общекомандном зачете лидирует Норвегия: 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.