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    На Олимпиаде украинские биатлонисты заняли 9-е место в эстафете

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (81)

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    После поражения украинских биатлонистов в эстафете олимпийская сборная Украины опустилась в командном зачете на 20 место. Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный смогли прийти лишь девятыми.
    Украинский биатлонист Сергей Семенов
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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. На Олимпиаде в Пхенчхане в пятницу состоялась эстафета среди биатлонистов 4 по 7,5 километров, в эстафетной гонке приняли участие 18 команд.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Украинская команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Пидручного на 5 минут 00,8 секунды отстала от лидера, и после двух штрафных кругов использовала 9 дополнительных патронов.

    В итоге украинцы заняли только девятое место в итоговом зачете, несмотря на то, что после первого этапа Прима передал эстафету Семенову, показав третий результат.

    Победу в эстафете одержали биатлонисты Швеции, второе место у норвежцев, бронзовые медали у сборной Германии.

    После этого олимпийская сборная Украины опустилась в медальном зачете Олимпиады на 20-е место, разделив его с Венгрией. Единственную медаль завоевал украинец Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.

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    В общекомандном зачете лидирует Норвегия: 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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