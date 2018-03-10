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Инвесторы бегут из Украины. Получение кредита МВФ - это четкий маркер для всех: из этой страны надо срочно выводить все капиталы. Именно этот посыл четко и ясно восприняли все здравомыслящие владельцы бизнесов, работающих здесь.