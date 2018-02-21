Запрет ЧМ-2018 в Украине: будем и без хлеба, и без зрелищ

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Скандал с трансляцией в Украине чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет на полях Российской Федерации набирает обороты.

Непростое решение

Напомним, глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Украине не будут транслировать турнир, который увидят по всей планете.

"Мы отказываемся показывать чемпионат мира. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это тяжелое решение. Общественное телевидение может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", — заявил Аласания.

По патриотическими причинам отказались от показа Мундиаля и профильные каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

«В связи с тем, что ЧМ-2018 будет проходить на территории страны-агрессора, было принято решение отказаться от трансляции… Телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" всегда придают большое значение трансляциям футбольных матчей. Зрители имеют доступ к мировым, европейским и украинским матчам, но в данном конкретном случае с ЧМ 2018 мы приняли непростое решение и отказались от трансляций», - заявили телевизионщики.

Выход найден?

Еще более неожиданным оказалось продолжение истории с внезапно проявившимся патриотизмом владельцев прав на трансляцию футбольного зрелища. Показывать чемпионат мира на полях "агрессора" вызвались…на "Интере". Самый ненавистный телеканал национал-радикалов уже показывал Мундиаль в 2006 году, когда там достаточно успешно участвовала сборная Украины. Имеется в этом еще одно неприятное для ура-патриотов обстоятельство. Кроме того, что сделку по продаже прав на трансляцию якобы профинансирует сам олигарх Дмитрий Фирташ, телеканал активно ведет переговоры с российскими комментаторами. В каком объеме будет «Интер» показать чемпионат мира — пока неизвестно. Равно как и то, будут ли трансляции на других каналах медиа-группы.

Остались нюансы?

О том, на какой стадии сегодня находится решение вопроса рассказал член исполкома Федерации футбола Украины, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Насколько мне известно, вариант с "Интером" вполне реальный. Сейчас осталось только проплатить половину оставшейся суммы за трансляцию матчей чемпионата мира. Кроме того, открытым остается вопрос, будет ли показывать матчи только "Интер" или еще кто-то из партнеров. Поскольку чисто физически достаточно тяжело провести трансляцию всех 64 матчей чемпионата мира. В сетке телеканала банально не хватит такого количества времени", - отмечает Франков.

По его словам, никакого запрета на трансляцию чемпионата мира не существует, а есть нежелание вещателей показывать матчи турнира, который проходит в Российской Федерации.

"Вместе с тем, в Украине существует огромный спрос на эту услугу — трансляцию чемпионата мира по футболу. На всякий случай напомню, что название его — не чемпионат России, а Кубок мира. Этот турнир проводит FIFA, а РФ в данном случае выступает в качестве подрядчика. Услуга имеется и ее нужно предоставлять населению. Потому что если она не будет предоставлена, то желающие будут заходить на российские сайты и нести деньги "пиратам", чтобы приобрести пакеты российского "Матч ТВ", — говорит журналист.

Мирок с прозрачными стенами

По его мнению, непродуманность действий украинских чиновников не может не раздражать.

"Наше государство, где много официальных и показушных патриотов могло бы почесать репу и подумать, что будет лучше — когда зритель будет смотреть эти матчи с украинской или с российской подачей. "Бойкотеры" считают, что нанесут РФ большой вред, если будут игнорировать ее существование. Это просто неумная позиция. Попытка создать какой-то мирок с прозрачными стенами искренне раздражает", — признается Франков.

Праздника не будет?

О том, что решение сначала не ехать на ЧМ-2018, а потом не транслировать матчи турнира серьезно отбрасывают Украину говорит и легендарный футболист «Динамо» и тренер сборной Украины Леонид Буряк.

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"Не ясно, зачем смешивать политику и соревнования такого уровня", — отмечает футбольный эксперт. "Ведь все равно болельщики будут искать способ посмотреть матчи чемпионата мира, наверняка их покажут пабы. В итоге многие заработают на этом деньги. Конечно, продолжение конфликта — это плохо, но можно было бы подойти к вопросу по-другому. Чемпионат мира — это огромный футбольный форум, который хочет видеть любой болельщик. Это своеобразная ярмарка, где обсуждаются тенденции, развитие и направление современного футбола. Честно говоря, я не понимаю таких решений, политика не должна вмешиваться в футбол".