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    Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (39)

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    Покамест интрига остается в том, будут ли осуществляться трансляции игр Мундиаля на частных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

    В Украине продолжается бойкот Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России. Так, на прошлой неделе Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась от своей квоты по аккредитации журналистов на матчи ЧМ-2018, а также от своей квоты билетов на матчи. Следовательно, те, кто захочет посетить игры Мундиаля, должен будет выигрывать право на приобретение билетов в сети Интернет на сайте ФИФА. Коме того, новости Мундиаля украинцы будут узнавать или из иностранных СМИ, либо будут довольствоваться перепечатками новостей. 

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ЧМ-2018 в РФ и Украина: смотришь футбол - получи приговор!

    Позиция ФФУ, возглавляемой нардепом от "БПП-Солидарность" Андреем Павелко, предельно понятна и протекает в русле государственной политики и "патриотически настроенной общественности". Вряд ли тут был возможен какой-то другой вариант развития событий: рано или поздно поднялся бы шум об "агентах Кремля" в ФФУ, которые отправляют украинцев в РФ.

    Под большим вопросом остается показ матчей ЧМ-2018 по украинскому телевидению. Глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в очередной раз заявил, что "UA: Перший" транслировать игры не будет – тем самым Аласания исказил суть общественного телевидения как такового. Напомним, в прошлом году, за несколько месяцев до решающих игр сборной Украины по футболу, этот чиновник отметился следующей фразой: "Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Российскую Федерацию и участвовать там, я как глава канала [UA: Перший], даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они морщатся и говорят: "Дай бог, Украина на Чемпионат мира-2018 не попадет". Как подобные заявления сказывались на психологии футболистов Национальной сборной накануне решающих матчей – предельно очевидно. 

    Правда, остается непонятным, что делать со статьей госбюджета-2018, где предусмотрен доход в размере 200 млн грн от продажи лицензионных прав на освещение ЧМ-2018, которые планируется зачислить на счета НОТУ для обеспечения ее деятельности. Впрочем, нынешней правящей верхушке отнюдь не впервой демонстрировать чудеса юридической эквилибристики и отсутствие малейшей логики в собственных действиях. Для понимания: права на трансляцию принадлежат отнюдь не России, а ФИФА и Европейскому вещательному союзу. Отметим, что жеребьевку группового этапа ЧМ-2018, проходившую в декабре прошлого года в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, украинские телезрители так и не увидели.

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии

    Покамест интрига остается в том, будут ли осуществляться трансляции игр Мундиаля на частных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", входящих в структуру собственности Рината Ахметова, бизнес-партнера должностных лиц из самых высоких киевских кабинетов. Думается, что вряд ли: в том числе, присутствуют риски безопасности, учитывая, что с 2014 года ни одна заказная акция по блокаде/погрому офисов "неправильных" СМИ не получила (и вовсе не факт, что получит хоть когда-то) должной оценки правоохранительных органов. При таких раскладах, в отсутствие официальных телетрансляций в Украине, хорошие дивиденды сумеют заполучить продавцы ворованного телевизионного сигнала (деньгами) и российские спортивные сайты (количеством посещений). Заставить болельщиков не интересоваться главным футбольным событием четырехлетия физически невозможно. Потому смотреть игры и читать о Мундиале в Украине, конечно же, будут весьма активно. Благо относительно свободный Интернет в стране пока еще существует, а инициатива нардепа от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрея Лозового о выделении в структуре МВД отдела, который должен специализироваться на спиливании спутниковых тарелок, транслирующих запрещенный контент, так и не была реализована.

    Обернется, вне всяких сомнений, неудачей и инициатива главы МИД Украины Павла Климкина, (к слову, этнического русского, уроженца Курска и выпускника факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ), заявлявшего недавно, что Киев ведет переговоры с федерациями футбола различных стран и фанатскими организациями о возможности бойкота ЧМ-2018 или организации протестов в рамках этого спортивного турнира. Подобные призывы украинской стороны, не возымевшие ни малейшего эффекта с 2014 года, вероятнее всего, лишь усилят возрастающее недоверие к официальному Киеву со стороны внешних игроков. Хотя вопрос в принципе риторический: имеет ли Киев моральное право призывать другие страны к бойкоту Мундиаля, если сама сборная Украина бесславно "пролетела" мимо данного мероприятия? Впрочем, учитывая, что Украиной сегодня управляют люди с ампутированной совестью, удивляться не приходится. Кстати говоря, сложно представить себе российских политиков, которые призывали бы бойкотировать киевский финал Лиги чемпионов УЕФА – 2018.

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    В общем, до начала турнира остается не так много времени – будем посмотреть, что еще деструктивного сумеют придумать украинские власть предержащие. А тем временем, "Футболы" Ахметова отказались от трансляции Чемпионата мира. 

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