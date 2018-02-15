Украина и ЧМ-2018: игнорировать, нельзя транслировать

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

В Украине продолжается бойкот Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России. Так, на прошлой неделе Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась от своей квоты по аккредитации журналистов на матчи ЧМ-2018, а также от своей квоты билетов на матчи. Следовательно, те, кто захочет посетить игры Мундиаля, должен будет выигрывать право на приобретение билетов в сети Интернет на сайте ФИФА. Коме того, новости Мундиаля украинцы будут узнавать или из иностранных СМИ, либо будут довольствоваться перепечатками новостей.

Позиция ФФУ, возглавляемой нардепом от "БПП-Солидарность" Андреем Павелко, предельно понятна и протекает в русле государственной политики и "патриотически настроенной общественности". Вряд ли тут был возможен какой-то другой вариант развития событий: рано или поздно поднялся бы шум об "агентах Кремля" в ФФУ, которые отправляют украинцев в РФ.

Под большим вопросом остается показ матчей ЧМ-2018 по украинскому телевидению. Глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в очередной раз заявил, что "UA: Перший" транслировать игры не будет – тем самым Аласания исказил суть общественного телевидения как такового. Напомним, в прошлом году, за несколько месяцев до решающих игр сборной Украины по футболу, этот чиновник отметился следующей фразой: "Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Российскую Федерацию и участвовать там, я как глава канала [UA: Перший], даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем". Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они морщатся и говорят: "Дай бог, Украина на Чемпионат мира-2018 не попадет". Как подобные заявления сказывались на психологии футболистов Национальной сборной накануне решающих матчей – предельно очевидно.

Правда, остается непонятным, что делать со статьей госбюджета-2018, где предусмотрен доход в размере 200 млн грн от продажи лицензионных прав на освещение ЧМ-2018, которые планируется зачислить на счета НОТУ для обеспечения ее деятельности. Впрочем, нынешней правящей верхушке отнюдь не впервой демонстрировать чудеса юридической эквилибристики и отсутствие малейшей логики в собственных действиях. Для понимания: права на трансляцию принадлежат отнюдь не России, а ФИФА и Европейскому вещательному союзу. Отметим, что жеребьевку группового этапа ЧМ-2018, проходившую в декабре прошлого года в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, украинские телезрители так и не увидели.

Покамест интрига остается в том, будут ли осуществляться трансляции игр Мундиаля на частных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", входящих в структуру собственности Рината Ахметова, бизнес-партнера должностных лиц из самых высоких киевских кабинетов. Думается, что вряд ли: в том числе, присутствуют риски безопасности, учитывая, что с 2014 года ни одна заказная акция по блокаде/погрому офисов "неправильных" СМИ не получила (и вовсе не факт, что получит хоть когда-то) должной оценки правоохранительных органов. При таких раскладах, в отсутствие официальных телетрансляций в Украине, хорошие дивиденды сумеют заполучить продавцы ворованного телевизионного сигнала (деньгами) и российские спортивные сайты (количеством посещений). Заставить болельщиков не интересоваться главным футбольным событием четырехлетия физически невозможно. Потому смотреть игры и читать о Мундиале в Украине, конечно же, будут весьма активно. Благо относительно свободный Интернет в стране пока еще существует, а инициатива нардепа от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрея Лозового о выделении в структуре МВД отдела, который должен специализироваться на спиливании спутниковых тарелок, транслирующих запрещенный контент, так и не была реализована.

Обернется, вне всяких сомнений, неудачей и инициатива главы МИД Украины Павла Климкина, (к слову, этнического русского, уроженца Курска и выпускника факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ), заявлявшего недавно, что Киев ведет переговоры с федерациями футбола различных стран и фанатскими организациями о возможности бойкота ЧМ-2018 или организации протестов в рамках этого спортивного турнира. Подобные призывы украинской стороны, не возымевшие ни малейшего эффекта с 2014 года, вероятнее всего, лишь усилят возрастающее недоверие к официальному Киеву со стороны внешних игроков. Хотя вопрос в принципе риторический: имеет ли Киев моральное право призывать другие страны к бойкоту Мундиаля, если сама сборная Украина бесславно "пролетела" мимо данного мероприятия? Впрочем, учитывая, что Украиной сегодня управляют люди с ампутированной совестью, удивляться не приходится. Кстати говоря, сложно представить себе российских политиков, которые призывали бы бойкотировать киевский финал Лиги чемпионов УЕФА – 2018.

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В общем, до начала турнира остается не так много времени – будем посмотреть, что еще деструктивного сумеют придумать украинские власть предержащие. А тем временем, "Футболы" Ахметова отказались от трансляции Чемпионата мира.