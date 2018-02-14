Провальные выступления украинцев на Олимпиаде во вторник

Во вторник, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане украинцы принимали участие в трех спортивных состязаниях: горнолыжный спорт, спринт классический стиль и санный спорт.

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В спринте ни один представитель Украины не попал в Топ-30 лучших и четвертьфинал, сообщает официальный сайт Игр. В женском спринте Татьяна Антипенко финишировала с 54-м временем — 3 минуты 38.56 секунды, отстав от победительницы квалификации на 29.82 сек. Марина Анцибор проехала дистанцию чуть хуже, показав 56-й результат — 3:40.17 и отставание от лидера в 31.43 сек. В мужском спринте наши результаты были гораздо скромнее. Алексей Красовский занял 71-е место — 3:33.40 и 24.86 отставания. А Андрей Орлик финишировал на 74-м месте из 80-ти участников — 3:39.18, +30.64.

В санном спорте украинки Елена Шхумова и Елена Стецькив не попали в Топ-20 и не участвовали в финальном 4-м заезде. У Шхумовой 26-е место, у Стецькив — 28-е.