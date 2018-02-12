Топ мировых тем: трагедия Ан-148, Порошенко и бойкот ЧМ-2018

РИА Новости Украина

Ан-148: трагедия в небе под Москвой

Крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа, стало главной темой, освещаемой основными западными СМИ (Washington Post, New York Times, Politico, Guardian, Independent, Monde, Figaro). Французская газета Monde обращает внимание, что в поисково-спасательной операции приняли участие 20 единиц техники и более 150 человек, а Figaro добавляет, что из-за выпавшего снега машинам было трудно добраться до зоны крушения, поэтому спасателям пришлось идти пешком.

"К семи часам по местному времени уже не оставалось надежды найти кого-то в живых, однако поисково-спасательные работы все равно продолжались", — пишет Independent.

МЧС РФ | Перейти в фотобанк Последствия крушения Ан-148 в Московской области

Издание отмечает, что новости о крушении начали поступать после трех часов дня и сразу же стали появляться первые теории причин катастрофы: сначала сообщалось о столкновении с почтовым вертолетом, потом местные СМИ предположили технические неполадки. Washington Post, ссылаясь на статистику Международной организации гражданской авиации, пишет, что в 2008-2017 годах в крушениях коммерческих рейсов в России погибли 326 человек.

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Частное будущее МКС

Сообщения о том, что администрация США намеревается превратить Международную космическую станцию (МКС) в "частный коммерческий проект" после того, как с 2025 года прекратится государственное финансирование станции, заинтересовали ряд американских и британских изданий. Ранее The Verge сообщало со ссылкой на попавший в его распоряжение проект бюджета о том, что финансирование Соединенными Штатами проекта МКС после 2024 года не предусматривается.

Газета Washington Post, в распоряжение которой попал внутренний документ NASA, пишет, что Белый дом не намерен "забросить" орбитальную станцию и в настоящий момент разрабатывает схему перевода станции в частный сектор. "Решение прекратить прямое федеральное финансирование МКС после 2025 года не подразумевает, что платформа тогда будет возвращена с орбиты. Возможно, индустрия сможет продолжить использовать отдельные элементы или возможности МКС в рамках будущего коммерческого проекта", — цитирует издание документ. В документе также уточняется, что в ближайшие семь лет "NASA расширит международные и коммерческие связи с целью обеспечить постоянный доступ и присутствие людей на низкой околоземной орбите".

Газета New York Times отмечает, что администрация американского президента Дональда Трампа специфически смотрит на будущую роль NASA в космической отрасли. "Отправка астронавтов на Луну – одна из приоритетных задач президента Трампа. Однако его администрация хочет выполнить ее без передачи NASA дополнительных средств… Вместо этого администрация собирается выделить частному сектору более весомую роль", — пишет издание. Газета Guardian, в свою очередь, напоминает, что в настоящий момент станцией управляет Boeing, и МКС обходится NASA в 3 миллиарда долларов ежегодно.

Планы Макрона по структуризации ислама Франции

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерениях в первой половине 2018 года "заложить основы организации ислама" в стране заинтересовали французские СМИ.

"Именно в первой половине 2018 года я хочу заложить основы самой организации ислама Франции… Мы работаем над структуризацией ислама во Франции, а также над способами объяснить его, что невероятно важно", — заявил Макрон в интервью еженедельнику Journal du Dimance.

Президент отказался раскрыть детали своего плана, добавив лишь, что в данном вопросе пользуется "методом постепенного продвижения".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото

"В любом случае моей целью является найти то, что находится в сердце секуляризма, возможности как верить, так и не верить, чтобы сохранить национальное единство и возможность свободы вероисповедания", — заключил французский президент. Газета Figaro, в свою очередь, поясняет, что общие векторы религиозных реформ Макрона были озвучены еще в ходе его предвыборной кампании. В планах французского президента создание по-настоящему репрезентативной религиозной инстанции, регулирование финансирования мест культа и усиление контроля за их счетами, формирование "имамов Франции" для замены имамов, прибывших из-за границы, или "самопровозглашенных" имамов.

В ожидании представления Макроном своего видения ислама во Франции центр исследования общественного мнения Ifop выяснил, что 56% французов считают, что ислам совместим с ценностями французского общества, тогда как в 2016 году эти же 56% респондентов полагали обратное.

"Преуспеет ли Эммануэль Макрон или, как его предшественники потерпит, неудачу?" - задается вопросом Figaro и тут же добавляет, что неотложность решения данной проблемы вполне очевидна, цитируя представителя мусульманской общины из Буш-дю-Рон: "Салафитское течение обосновалось во Франции. Образовалась пустота, сопровождаемая в том числе проблемой имамов, не говорящих по-французски".

Проверка на прочность в Сирии

Мировые СМИ продолжают анализировать новый виток конфронтации в ближневосточном регионе, произошедший в субботу утром на сирийской территории. "Субботняя схватка израильской авиации и сил, поддерживающих Башара Асада, оказалась самой серьезной за 35 лет", — пишет Figaro. Издание задается вопросом, кто же вышел победителем из этой схватки. Газета отмечает, что "в Дамаске считают, что этот эпизод развенчал миф об израильском превосходстве в регионе", тогда как израильский эксперт не видит в потере истребителя катастрофы, ведь "такие вещи случаются, когда в ход идет авиация".

Другой эксперт из Международной кризисной группы (ICG) Офер Зальцберг отмечает, что с момента поставки Россией в сентябре 2015 года самолетов и противоракетных установок в Сирию Израиль заметно снизил интенсивность авиаударов по сирийской территории и переключился на операции либо в своем воздушном пространстве, либо в ливанском. "Запуски ракет в субботу утром отмечают новый этап и указывают на то, что Башар Асад, осмелевший после военных успехов против боевиков, больше не будет мириться с израильскими атаками на его территории", — цитирует издание эксперта. В свою очередь, по словам военного источника газеты Haaretz, сирийцам хоть и удалось сбить израильский F-16, Тель-Авив в ходе субботнего налета уничтожил "почти половину ПВО Башара Асада".

Американское издание Washington Post, в свою очередь, отмечает, что субботняя конфронтация "подбросила госсекретарю Рексу Тиллерсону неожиданные сложности" в тот момент, когда он направлялся с визитом в пять ближневосточных стран. "Израильская пограничная перестрелка с Сирией в субботу… придала большую срочность основному вопросу Тиллерсона в этом турне – управлению ситуацией после победы над ИГ в Сирии", — пишет газета. Издание также считает, что Тиллерсон столкнулся с "небывалыми трудностями" в ходе поисков поддержки восстановления Ирака, что также "необходимо для предотвращения перерождения ИГ и блокирования иранского влияния на территории этой страны".

Угроза депопуляции в Украине

Депопуляция может стать для Украины гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль, пишет Питер Дикинсон для Atlantic Council. В Центральной и Восточной Европе не только чехи стремятся привлечь больше украинских мигрантов. В странах Балтики и на Балканах национальные правительства также упрощают правила на рынке занятости и ищут способы, как закрепить на местах украинских рабочих.

"У украинцев — самые низкие средние зарплаты по Европе. Поэтому даже скромные доходы, предлагаемые в Центральной Европе, кажутся им приличным кушем. Географическая близость также делает Украину привлекательным вариантом — украинские рабочие могут приехать в кратчайшие сроки", — говорится в материале. Также отмечается, что у украинцев положительная репутация, они считаются высокообразованными сотрудниками и должным образом относятся к своей работе, но, возможно, самое большое коммерческое преимущество украинских мигрантов — их культурная совместимость.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пассажиры у автобусов в Европу

Но отток украинцев в Центральную и Восточную Европу создает серьезные проблемы для самой Украины, повышая перспективы демографического кризиса. Власти Украины стремятся предотвратить эту приближающуюся катастрофу, но у них нет способа исправить ситуацию, не закрывая границы. Урегулирование конфликта на Донбассе могло бы помочь в краткосрочной перспективе снизить отток людей, но пока уровень жизни и заработной платы на Украине не приблизится к стандартам соседних европейских стран, люди будут уезжать. Эта тенденция сильнее всего ударит по небольшим населенным пунктам Украины.

Порошенко и бойкот ЧМ по футболу в РФ

Президент Украины Петр Порошенко призвал к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России в качестве "знака" против российского президента Владимира Путина. В беседе с "Бильд" (Bild) Порошенко заявил: "Футбольные болельщики должны сами решить, хотят ли поехать в Россию, несмотря на российскую агрессию на Украине и в Сирии".

Порошенко хочет, чтобы мир послал России общий сигнал, что ее политика неприемлема. "Смотрите, что происходит на Олимпиаде: Россия не соблюдает никаких правил, и поэтому она не допущена. Но российское руководство считает, что может действовать вне любых правил. И так везде".

РИА Новости Украина Евгений Котенко В центре Киева призывали к бойкоту ЧМ по футболу в России

В своем интервью Порошенко подвергает Путина резкой критике, заявляя, что президент России не соблюдает договоренностей, о чем знает весь мир.

"У Путина столько войск на Украине, что он может обострять войну, как ему заблагорассудится. Однажды я сказал канцлеру Ангеле Меркель: "Можете себе представить, что на востоке Украины сейчас больше русских танков, чем во всем немецком бундесвере?" — заявил Порошенко.