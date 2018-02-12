наверх
12.02.201817:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Крушение Ан-148. В последнем техосмотре принимали участие украинцы

    Тема:

    Авиакатастрофа в Подмосковье (13)

    (обновлено: )397
    Пресс-служба "Саратовских авиалиний" сообщила, что самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия "Мотор Сич".
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12-фев — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет Ан-148, потерпевший крушение в Раменском районе Московской области, в январе 2018 года прошел техобслуживание, в котором принимали участие специалисты украинского авиапредприятия "Мотор Сич".

    Последствия крушения Ан-148 в Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия крушения Ан-148 под Москвой. Кадры аэрофотосъемки

    Об этом сообщает пресс-служба "Саратовских авиалиний".

    "В парк авиакомпании «Саратовские авиалинии» воздушное судно Ан-148 с бортовым номером RA-61704 поступило в феврале 2017 года. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия «Мотор Сич», которые ведут совместно с «Саратовскими авиалиниями» техническую эксплуатацию этого типа ВС на предприятии и была подтверждена летная годность самолета. Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне", — сообщает авиакомпания.

    11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из «Домодедово» в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

    Смотрите также: Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ