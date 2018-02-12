Крушение Ан-148. В последнем техосмотре принимали участие украинцы

КИЕВ, 12-фев — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет Ан-148, потерпевший крушение в Раменском районе Московской области, в январе 2018 года прошел техобслуживание, в котором принимали участие специалисты украинского авиапредприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба "Саратовских авиалиний".

"В парк авиакомпании «Саратовские авиалинии» воздушное судно Ан-148 с бортовым номером RA-61704 поступило в феврале 2017 года. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия «Мотор Сич», которые ведут совместно с «Саратовскими авиалиниями» техническую эксплуатацию этого типа ВС на предприятии и была подтверждена летная годность самолета. Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне", — сообщает авиакомпания.

11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из «Домодедово» в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

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Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.