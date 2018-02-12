Последствия крушения Ан-148 под Москвой. Кадры аэрофотосъемки

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148, который разбился в Раменском районе Московской области, обнаружен второй "черный ящик", сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Обнаружен второй "черный ящик", его состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

Найденный на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области второй "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии, сообщил представитель оперативного штаба.

"Состояние бортового речевого самописца удовлетворительное", — сказал он.

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Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.