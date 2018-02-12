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    Поиск погибших при крушении Ан-148 продлится еще неделю

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (21)

    (обновлено: )136
    Министр здравоохранения России сообщила, что останки погибших в авиакатастрофе будут доставлены в морг Москвы, где будет проводиться опознание.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Работы по поиску останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье будут продолжаться неделю, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова журналистам.

    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Канал 10klass на Youtube
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой

    "Вчера (11 февраля — ред) на место происшествия выехал директор нашего федерального центра судебно-медицинской экспертизы, был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около 7 дней останки будут собираться", — сказала Скворцова.

    Она отметила, что останки будут транспортироваться в судебно-медицинский морг Москвы.

    "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников… людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", — добавила министр.

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.

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