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    При авиакатастрофе Ан-148 в России никто не выжил

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (9)

    (обновлено: )58024
    Все находившиеся на борту упавшего Ан-148 "Саратовских авиалиний" погибли. В самолете были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе росссийской Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

    Первые кадры с места катастрофы Ан-148
    Видео Телеканал 360
    Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

    "На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли", — заявили в надзорном ведомстве.

    Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов также заявил, что на месте падения самолета выживших не найдено.

    Кроме того, обломки фюзеляжа и тела двух погибших найдены на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил один из докладчиков на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

    "В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолета Ан-148 и тела двух погибших. С целью возможной санитарной эвакуации организован воздушный мост, подготовлены к приему возможных пострадавших лечебные учреждения города Москва и Московской области", — сказал докладчик.

    Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

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    Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.

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