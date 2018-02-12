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    Крушение Ан-148. Киев назначил представителя для участия в расследовании

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (26)

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    В настоящий момент основное внимание уделяется поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их последующей эвакуации с места катастрофы и выкладки.
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Tatyana Makeyeva

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения Ан-148, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    REUTERS Maxim Shemetov
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    Сообщается, что комиссия МАК по расследованию авиакатастрофы продолжает работу, в том числе по составлению схемы места происшествия. В настоящий момент основное внимание уделяется поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их последующей эвакуации с места катастрофы и выкладки.

    Отмечается, что найден один из бортовых аварийных самописцев, который в ближайшее время будет доставлен в лабораторию МАК для оценки состояния и расшифровки.

    "Уведомление о катастрофе направлено в Украину – государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", — говорится в сообщении.

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.

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