"Антонов" готов участвовать в расследовании крушения Ан-148 в России

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинское государственное предприятие "Антонов", которое занимается разработкой, производством и ремонтом самолетов модели "Ан", готово направить своих представителей для участия в расследовании крушения Ан-148 в России, если соответствующее обращение поступит от российской стороны, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе компании.

"Что касается участия наших специалистов, решение принимает межгосударственный авиационный комитет, который собственно и проводит расследование. Если наши специалисты будут приглашены, то, конечно, мы будем принимать участие в расследовании", — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что на данный момент соответствующий запрос украинской стороне не поступал.

В компании также подтвердили, что разбившийся в РФ самолет был произведен в Воронеже в рамках кооперации с предприятием "Антонов".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.