Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Обломки разбившегося российского Ан-148 обнаружены в Раменском районе Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

"11.02.2018 в 14.45 (по Москве — ред.) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пропаже с радаров воздушного судна по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, деревня Степановское. На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в сообщении.

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"15.40 (по Москве — ред.) — обнаружение обломков воздушного судна", — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место крушения привлечены 34 единицы техники, а также 167 человек.

На борту рухнувшего самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

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