Пассажирский самолет рухнул в России - СМИ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным канала, лайнер "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района.

РИА Новости График полета разбившегося Ан-148

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Это крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации.