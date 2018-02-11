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    Пассажирский самолет рухнул в России - СМИ

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России (6)

    (обновлено: )137119
    Как отмечают российские СМИ, лайнер "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района.
    Самолет МЧС Ан-148-100EМ на демонстрационных учениях
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным канала, лайнер "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района.

    РИА Новости
    График полета разбившегося Ан-148

    Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Это крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации.

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