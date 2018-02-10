Самолет ВВС Израиля разбился на севере страны

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израильский военный самолет упал на севере страны, экипаж, по предварительным данным, благополучно катапультировался, сообщила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Десятый канал местного телевидения передает, что крушение потерпел истребитель F-16, участвовавший в налете на территорию Сирии.

"Могу подтвердить, что самолет упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало", — сказала собеседница агентства.

Причины аварии военные не уточняют.

В свою очередь один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус сообщил, что израильский истребитель F-16 упал на севере страны, экипаж благополучно катапультировался.

"Массированный огонь сирийской ПВО, один F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности", — написал Конрикус в микроблоге Twitter.

Армейская пресс-служба ранее сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны.

Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны.