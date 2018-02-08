На Аляске самолет вернулся в аэропорт из-за голого пассажира на борту

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Самолету авиакомпании Alaska Airlines пришлось вернуться в аэропорт вылета в городе Анкоридж в штате Аляска из-за голого пассажира, который закрылся в туалете.

Как сообщает телеканал KTVA со ссылкой на полицию, инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, следовавшего по маршруту Анкоридж-Сиэтл. Как заявил представитель авиакомпании Тим Томпсон, на борту воздушного судна находились 178 пассажиров.

"На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете. Бортпроводники обнаружили, что человек был обнажен", — сказал представитель аэропорта Дарси Перри.

В свою очередь Томпсон подчеркнул, что "пассажир не следовал инструкциям бортпроводников". По его словам, пилоты не объявляли чрезвычайную ситуацию, но приняли решение вернуться в Анкоридж.

Как заявил Перри, после приземления воздушного судна на борт зашли представители правоохранительных органов и сотрудники ФБР и вывели пассажира из самолета. Как заявил представитель офиса прокурора Аляски Брайан Шродер, власти не выдвигали в отношении него никаких обвинений.

Напомним, ранее самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", выполнявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту.