Юный украинец заставил британцев исправить ошибку о самолете "Мрия"

Британское издательство детских книг Miles Kelly ответило 7-летнему Захару Лисковому, который обнаружил в энциклопедии ошибку. Мальчик в своем личном видео-блоге zakUak обратил внимание, что в энциклопедии украинский самолет Ан-225 "Мрия" был назван российским.

"Мы сегодня получили письмо от издательства Miles Kelly, в котором они написали, что ошибка будет исправлена", — сказал 7-летний украинец.

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Также Лисковой привел слова из письма от британского издательства.

"Благодарим, что связались, чтобы поделиться этой информацией. Мы уже приняли меры по этому вопросу, и это (утверждение о самолете "Мрия" — ред.) будет исправлено, когда книга будет переиздана. Мы действительно просим прощения, если как-то оскорбили, и это, конечно, не было сделано умышленно", — отметили в Miles Kelly.

Помимо этого юный украинец, проживающий в США, поблагодарил всех за поддержку, поскольку из-за общественного резонанса стало возможным добиться ответа от издания и признания ошибки.

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