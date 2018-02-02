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    Юный украинец заставил британцев исправить ошибку о самолете "Мрия"

    (обновлено: )31523
    Захар Лисковой, которому всего 7 лет, обратил внимание на то, что в энциклопедии британского издательства детских книг Miles Kelly допущена досадная ошибка по поводу украинского самолета-гиганта Ан-225, который назван российским.
    Канал на Youtube zakUak

    Британское издательство детских книг Miles Kelly ответило 7-летнему Захару Лисковому, который обнаружил в энциклопедии ошибку. Мальчик в своем личном видео-блоге zakUak обратил внимание, что в энциклопедии украинский самолет Ан-225 "Мрия" был назван российским. 

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    "Мы сегодня получили письмо от издательства Miles Kelly, в котором они написали, что ошибка будет исправлена", — сказал 7-летний украинец. 

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    Также Лисковой привел слова из письма от британского издательства.  

    "Благодарим, что связались, чтобы поделиться этой информацией. Мы уже приняли меры по этому вопросу, и это (утверждение о самолете "Мрия" — ред.) будет исправлено, когда книга будет переиздана. Мы действительно просим прощения, если как-то оскорбили, и это, конечно, не было сделано умышленно", — отметили в Miles Kelly. 

    Помимо этого юный украинец, проживающий в США, поблагодарил всех за поддержку, поскольку из-за общественного резонанса стало возможным добиться ответа от издания и признания ошибки. 

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