Приземлялся на высокой скорости. Украинский самолет попал в ЧП в Грузии

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", выполнявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщают "Новости-Грузия", ссылаясь на телеканал "Рустави 2".

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ тормозной системы воздушного судна.

Самолет прилетел в аэропорт с опозданием в 35 минут и зашел на посадку на большой скорости.

На взлетно-посадочной полосе аэропорта были мобилизованы пожарные расчеты, а также несколько бригад спасателей и полиции.

Помощь спасателей не потребовалась никому из пассажиров и членов экипажа судна.

Напомним, самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на Пхукет, 4 февраля совершил посадку в Дели по технической причине.