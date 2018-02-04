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    Приземлялся на высокой скорости. Украинский самолет попал в ЧП в Грузии

    (обновлено: )53021
    Причиной аварийной посадки мог стать отказ тормозной системы воздушного судна. На взлетно-посадочной полосе аэропорта были мобилизованы пожарные расчеты, а также несколько бригад спасателей и полиции.
    Авиакомпания Международные авиалинии Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", выполнявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщают "Новости-Грузия", ссылаясь на телеканал "Рустави 2".

    По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ тормозной системы воздушного судна.

    Самолет прилетел в аэропорт с опозданием в 35 минут и зашел на посадку на большой скорости.

    На взлетно-посадочной полосе аэропорта были мобилизованы пожарные расчеты, а также несколько бригад спасателей и полиции.

    Помощь спасателей не потребовалась никому из пассажиров и членов экипажа судна.

    Напомним, самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на Пхукет, 4 февраля совершил посадку в Дели по технической причине.

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